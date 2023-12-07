...

Dwigol McTominay Bawa Manchester United Gasak Chelsea untuk Pepet 5 Besar

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 10:45 WIB
Manchester United kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan Chelsea 2-1 di Old Trafford. Scott McTominay jadi pembeda dengan memborong 2 gol setan merah.
 
Gelandang Skotlandia membuka skor pada menit 19 dan kemudian lesakkan gol penentu kemenangan di menit 69. The Blues sempat menyamakan skor lewat Cole Palmer (45').
 
Hasil ini membuat Manchester United merangsek ke posisi enam dan menempel ketat Tottenham untuk menyodok lima besar.
 
Produser: Andika Gesta

(fru)

