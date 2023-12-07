Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang di Kawasan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat, Kamis (12/7).

Akibatnya 3 mobil yang sedang terparkir rusak parah tertimpa pohon, beruntung tidak ada korban jiwa dalam persitiwa ini.

Petugas langsung mengevakuasi batang pohon dari mobil, sementara Pemkot Bogor meminta warga terdampak pohon tumbang untuk melapor.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News