Operasi gabungan evakuasi korban tewas erupsi Gunung Marapi resmi ditutup, Kamis(7/12). Penutupan dilakukan setelah tim SAR berhasil menemukan jenazah ke 23 yang sebelumnya dinyatakan hilang.

Operasi akan kembali digelar jika ada laporan tentang korban yang belum ditemukan. Data yang masuk saat pendakian ada 75 pendaki yang terdaftar, 52 pendaki selamat dan 23 pendaki ditemukan tewas.

Kontributror: Agung Sulistyo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News