Operasi Pencarian Pendaki yang Terjebak Erupsi Gunung Marapi Ditutup, Total 23 Korban Tewas

Agung Sulistyo, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 21:29 WIB
Operasi gabungan evakuasi korban tewas erupsi Gunung Marapi resmi ditutup, Kamis(7/12). Penutupan dilakukan setelah tim SAR berhasil menemukan jenazah ke 23 yang sebelumnya dinyatakan hilang.
 
Operasi akan kembali digelar jika ada laporan tentang korban yang belum ditemukan. Data yang masuk saat pendakian ada 75 pendaki yang terdaftar, 52 pendaki selamat dan 23 pendaki ditemukan tewas.
 
Kontributror: Agung Sulistyo

(mhd)

