Tim Forensik RS Polri Kramat Jati telah melakukan autopsi 4 jenazah bocah yang tewas di rumah kontrakan Kawasan Jagakarsa, Rabu (6/12)lalu.
Dari hasil autopsi sementara, keempatnya diduga tewas sudah lebih dari 3 hari. Dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka memar dalam tubuh keempat korban.
Polisi masih mendalami dugaan tewasnya anak-anak tersebut, sementara sang ayah terdugga pelaku masih di rawat di RS Polri Kramat Jati.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow