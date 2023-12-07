...

Polisi Sebut 4 Jenazah Bocah yang Tewas di Jagakarsa Diperkirakan Sudah Meninggal 3-4 Hari

Yohannes Tobing, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 20:47 WIB
Tim Forensik RS Polri Kramat Jati telah melakukan autopsi 4 jenazah bocah yang tewas di rumah kontrakan Kawasan Jagakarsa, Rabu (6/12)lalu.
 
Dari hasil autopsi sementara, keempatnya diduga tewas sudah lebih dari 3 hari. Dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka memar dalam tubuh keempat korban. 
 
Polisi masih mendalami dugaan tewasnya anak-anak tersebut, sementara sang ayah terdugga pelaku masih di rawat di RS Polri Kramat Jati.

