Tim Forensik RS Polri Kramat Jati telah melakukan autopsi 4 jenazah bocah yang tewas di rumah kontrakan Kawasan Jagakarsa, Rabu (6/12)lalu.

Dari hasil autopsi sementara, keempatnya diduga tewas sudah lebih dari 3 hari. Dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka memar dalam tubuh keempat korban.

Polisi masih mendalami dugaan tewasnya anak-anak tersebut, sementara sang ayah terdugga pelaku masih di rawat di RS Polri Kramat Jati.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News