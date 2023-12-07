Calon presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo menemui ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Balikpapan. Dihadapan para mahasiswa, Ganjar memperkenalkan program internet gratis bagi dunia pendidikan.

Ganjar menyebut program internet gratis akan berkontribusi dalam pemerataan pendidikan formal dan non-formal di Indonesia. Tidak hanya itu, program ini juga mampu mendukung kegiatan anak muda, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Kontributor: Mukmin Azis

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News