Ganjar Pranowo Kenalkan Program Internet Gratis di Hadapan Mahasiswa di Balikpapan

Mukmin Aziz, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 19:00 WIB
Calon presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo menemui ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Balikpapan. Dihadapan para mahasiswa, Ganjar memperkenalkan program internet gratis bagi dunia pendidikan.
 
Ganjar menyebut program internet gratis akan berkontribusi dalam pemerataan pendidikan formal dan non-formal di Indonesia. Tidak hanya itu, program ini juga mampu mendukung kegiatan anak muda, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).
 
Kontributor: Mukmin Azis 
Produser: Kristo Suryokusumo

