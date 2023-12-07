Ribuan kotak suara untuk Pemilu 2024 mulai dirakit oleh KPU Jombang Jawa Timur. Saat perakitan, petugas menemukan sejumlah kotak suara dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan.

Petugas kemudian memisahkan kotak suara yang rusak agar tidak tercampur dengan kotak suara yang lain. Komisioner Bawaslu setempat akan merekomendasikan kotak suara yang rusak untuk tidak digunakan.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News