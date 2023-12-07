Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Cilincing, Jakarta Utara menjadi korban penjambretan saat pulang sekolah.

Dalam rekaman CCTV, korban yang tertinggal dari rombongan temannya didekati 2 pelaku yang langsung merampas handphonenya. Korban berusaha mengejar pelaku yang kabur ke Jalan Raya Cilincing namun tidak tertangkap.

Warga setempat mengatakan aksi penjambretan ini baru terjadi di wilayahnya dan berharap polisi bisa menangkap pelaku.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News