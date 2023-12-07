...

33 Lapak di Pasar Baru Gresik Terbakar, Pedagang dan Warga Panik

Agus Ismanto, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 12:46 WIB
Video amatir merekam kebakaran di Pasar Baru Gresik, Kamis (7/12). Pasar berada di Jalan Gubernur Suryo, Gresik, Jawa Timur.
 
Sejumlah pedagang panik mencoba menyelamatkan barang dagangannya. Kencangnya tiupan angin membuat api menjalar ke lapak lainnya.
 
Sebanyak 33 lapak terbakar dan lima unit mobil pemadam dikerahkan. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh petugas.
 
Kontributor: Agus Ismanto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

