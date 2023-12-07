...

Jelang Libur Nataru, Perbaikan Jalan Pantura Dikebut

Yunibar, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 13:00 WIB
Jelang libur Nataru 2024, perbaikan sarana dan prasarana jalan dikebut, Kamis (7/12). Salah satunya di Jalan Pantura, Kabupaten Brebes, perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat.
 
Para pekerja dibantu alat berat dalam melakukan aktivitas perbaikan di ruas jalan. Perbaikan jalan ini ditargetkan rampung pada Rabu, 20 Desember 2023.
 
Diharapkan dengan adanya perbaikan jalan ini arus mudik kendaraan libur Nataru lancar dan aman
 
Kontributor: Yunibar 
Produser: Akira AW

(fru)

