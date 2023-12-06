Radja Nainggolan menjalani latihan perdananya bersama Bhayangkara FC.

Nainggolan begitu semangat melakukan sesi latihan di Lapangan Bosowa Sport Center, Makassar, Sulawesi Selatan. Latihan tersebut dilakukan sebagai persiapan jelang Bhayangkara melawan PSM Makassar.

Namun, dirinya mengaku belum siap melakoni debutnya di Liga 1 bersama Bhayangkara FC. Ia mengungkapkan dirinya membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk mengembalikan kondisi ke performa terbaiknya.

----------------------

Reporter : Yoel Yusvin

Produser: Febry Rachadi

Video Editor: Fani G.

(sfn)

