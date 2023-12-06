...

Jalani Latihan Bersama Bhayangkara FC, Radja Nainggolan Ungkap Belum Siap Debut Saat Hadapi PSM Makassar

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 15:45 WIB
Radja Nainggolan menjalani latihan perdananya bersama Bhayangkara FC.
 
Nainggolan begitu semangat melakukan sesi latihan di Lapangan Bosowa Sport Center, Makassar, Sulawesi Selatan. Latihan tersebut dilakukan sebagai persiapan jelang Bhayangkara melawan PSM Makassar.
 
Namun, dirinya mengaku belum siap melakoni debutnya di Liga 1 bersama Bhayangkara FC. Ia mengungkapkan dirinya membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk mengembalikan kondisi ke performa terbaiknya.
 
Reporter :  Yoel Yusvin
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.

