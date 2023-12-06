Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah pendaki korban erupsi Gunung Marapi. Dengan bertambahnya penemuan 2 jenazah, hingga kini total korban pendaki yang tewas mencapai 22 orang.
Jenazah yang telah berhasil teridentifikasi kemudian dibawa keluarganya masing-masing ke Padang, Pariaman, Solok Selatan, Tanah Datar hingga Pekanbaru.
Berikut berikut nama dan alamat seluruh korban yang telah dibawa pulang keluarga
1. Muhammad Adan (21), mahasiswa warga Jl Aur Duri, Kel. Pematangkapau, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.
2. Muhammad Teguh Amanda (19), Mahasiswa warga Batang Tapakis, Sintuk Toboh Gadang, Padang Pariaman.
3. Nazatra Adzin Mufadhal (22), mahasiswa warga Jl Kapau Sari, Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Riau.
4. Muhammad Alfikri (19), mahasiswa asal kota Padang.
5. Nurfa Afitri (27), Ex-Mahasiswa warga kampung Enam Lingkung, Kelurahan Gadur, Padang Pariaman.
6. Irfandi Putra (21), Mahasiswa warga Solok.
7. Muhammad Wilki Syaputra (20), Mahasiswa warga Jalan Pinang Merah, Pekanbaru, Riau.
8. Aditya Prasetyo (20), Mahasiswa, warga Komplek Taratak Permai, Pauh, Padang.
9. Afranda Junaidi (26), Swasta warga Koto Tinggi, Padang Pariaman.
10. Yusirli Amri (20), mahasiswa asal Jorong Turawan, Rambatan, Kab. Tanah Datar.
11. Divo Suhandra (26) Swasta, warga Enam Lingkung, Padang Pariaman.
12. Filhan Alfiqh (18), mahasiswa warga Jalan Ujung Tanah, Lubuk Begalung, Padang.
13. Wahlul Alde Putra (19), mahasiswa asal Sungai Lareh Lubuk Minturun, Padang.
14. Riski Rahmat Hidayat (20), mahasiswa warga Batung Taba Nan XX, Padang.
15. Reyhani Zahra Fadli (18), mahasiswa warga Jalan Dr Soetomo, Padang.
16. Muhammad Iqbal (23), Polri warga Dadok Tunggul Hitam, Padang.
17. Lenggo Baren (19), mahasiswi, warga Tapanuli Utara.
18. Zikri Habibi (19), mahasiswa asal kota Padang.
19. Novita intan (39), IRT warga kota Padang.
20. Liarni (22), mahasiswi warga Jambi.
21. Ilham Nanda Bintang (21), mahasiswa asal Pekanbaru.
22. Frengky Candra Kusuma (23), mahasiswa warga kabupaten Solok Selatan.
Kontributor: Wahyu Sikumbang
(mhd)
