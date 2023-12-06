...

KSAD Pimpin Peluncuran Ratusan Roket di Pantai Kebumen, Jarak Jelajah hingga 300 Km

Joe Hartoyo, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 21:00 WIB
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin peluncuran roket di lapangan tembak Setrojenar, Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (6/12).
 
Latihan Artillery Strike Fire Power digelar untuk memvisualisasikan salah satu tugas pokok satuan armed dalam berikan bantuan tembakan serangan artilleri atau lebih dikenal artillery strike.
 
KSAD juga memberikan bantuan 250 sembako kepada warga sekitar daerah latihan dan membantu pembangunan kamar mandi dan renovasi musala.

