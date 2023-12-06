Puluhan mahasiswa mendesak Bupati Pangep segera mengoperasikan rumah sakit di Kecamatan Liukang Tangaya, Pangkep, Sulawesi Selatan.

Aksi diwarnai kericuhan saat mahasiswa mulai membakar ban di halaman Kantor Bupati Pangkep.

Mobil pemadam yang akan mematikan api menjadi sasaran amuk mahasiswa sehingga mengalami kerusakan. Sebelumnya mahasiswa juga menutup jalan poros Trans Sulawesi selama kurang lebih 4 jam.

(fru)

