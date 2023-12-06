...

2 Pria Ditangkap, Keroyok Pelajar Tuna Rungu Gegara Tak Dikasih Uang saat Ngamen di Cakung

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 19:00 WIB
Pria inisial I dan AW ditangkap polisi di Cakung, Jaktim, Rabu (6/12). Keduanya ditangkap karena menganiaya pelajar berkebutuhan khusus. Korban DJA (18) dikeroyok di Jalan Raya Bekasi KM 25, Cakung, Jaktim
 
3 pelaku mengeroyok korban karena tidak memberi uang saat ngamen. Korban penyandang tuna rungu tidak mendengar saat ada pengamen. Merasa diabaikan ketiganya mengeroyok korban hingga babak belur. Saat ini, satu pelaku lain masih dalam pengejaran petugas
 
Reporter: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Berita Terkait

