Pria inisial I dan AW ditangkap polisi di Cakung, Jaktim, Rabu (6/12). Keduanya ditangkap karena menganiaya pelajar berkebutuhan khusus. Korban DJA (18) dikeroyok di Jalan Raya Bekasi KM 25, Cakung, Jaktim

3 pelaku mengeroyok korban karena tidak memberi uang saat ngamen. Korban penyandang tuna rungu tidak mendengar saat ada pengamen. Merasa diabaikan ketiganya mengeroyok korban hingga babak belur. Saat ini, satu pelaku lain masih dalam pengejaran petugas

Reporter: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News