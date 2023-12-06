...

Siti Atikoh Panen Bawang Merah di Bantul, Harap Petani Sejahtera

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 16:30 WIB
Siti Atikoh panen bawang merah di Lapangan Imogiri, Wukirsari, Bantul, Rabu (6/12). Siti Atikoh disambut antusias Kelompok Wanita Tani (KWT) Bantul
 
Istri Ganjar Pranowo itu disambul yel-yel Ganjar-Mahfud. KWT juga menunjukkan salam tiga jari disambut senyum oleh Siti Atiqoh. Siti Atikoh mengenakan caping, memanen bawang di bawah terik matahari
 
Reporter: Devi Ari Rahmadhani
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

