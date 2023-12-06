Pihak Istana menyebut Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang ramai di publik merupakan inisiatif dari DPR.

Saat ini, Pemerintah menunggu surat resmi dari DPR yg menyampaikan naskah RUU DKJ. Usai menerima surat tersebut, Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Pemerintah.

Nantinya Presiden Jokowi akan menyurati kembali DPR sekaligus menunjuk sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan dengan DPR.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

