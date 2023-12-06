Banjir bandang yang menerjang jembatan gantung di Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan sekitar 20 kepala keluarga terisolir. Jembatan yang menjadi akses satu-satunya warga keluar-masuk kampung kini putus dan tak bisa dilalui.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamasa kini telah menurunkan timnya untuk melakukan assesmen kerusakan dan membantu warga yang terdampak.
Kontributor: Frendy Christian
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
