Banjir Bandang Sebabkan Puluhan Keluarga Terisolir akibat Jembatan Putus

Frendy Christian, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 14:30 WIB
Banjir bandang yang menerjang jembatan gantung di Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan sekitar 20 kepala keluarga terisolir. Jembatan yang menjadi akses satu-satunya warga keluar-masuk kampung kini putus dan tak bisa dilalui.
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamasa kini telah menurunkan timnya untuk melakukan assesmen kerusakan dan membantu warga yang terdampak. 
 
