Sebuah minibus menabrak truk yang tengah mogok, Rabu (6/12) dini hari. Lokasi di Jalan Raya Latumenten, Tambora, Jakarta Barat.

Insiden terjadi ketika minibus yang dikemudikan melaju dari arah Pluit-Grogol. Pengemudi minibus yang hendak menyalip terhalang kontainer yang ada di depannya.

Alhasil pengemudi minibus tidak bisa menyalip hingga menabrak truk yang tengah mogok. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden kecelakaan ini.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(fru)

