Beginilah detik-detik banjir menerjang permukiman warga di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jateng. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, Selasa (5/12) pukul 16.30 WIB.

Derasnya air membuat warga cemas hingga terdengar mereka berdoa untuk minta keselamatan. Sungai yang berada di pinggir jalan pun tidak mampu menampung debit air yang tinggi.

Akibatnya, Jalur Pati-Grobogan terhambat hingga masuk ke permukiman warga. Tidak ada kerusakan parah maupun korban jiwa akibat banjir bandang tersebut.

Kontributor: Lazarus Sandy

Produser: Akira AW

(fru)

