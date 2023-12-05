...

Okie Agustina Bakal Hadirkan 3 Orang Saksi, Buktikan Kebenaran Gunawan Dwi Cahyo Selingkuh

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 17:00 WIB
A A A
Sidang cerai mediasi Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo dinyatakan gagal pada Selasa (5/12/2023), yang berlansgung di Pengadilan Agama Bogor, Jabar.
 
Gagal dalam mediasi sehingga proses cerai pun berlanjut yang akan berlangsung Senin (18/12/2023). 
 
Untuk sidang pembuktian nanti, Okie Agustina siap menghadiri 3 orang saksi, guna membuktikan dugaan bahwa Gunawan Dwi Cahyo telah berselingkuh.
 
Sementara itu, pihak Gunawan Dwi Cahyo justru menunda keinginan melaporkan Okie Agustina ke pihak berwajib perihal tuduhan perselingkuhan 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini