Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Danga, NTT, pada Selasa, (5/12/2023). Jokowi mengecek harga kebutuhan pokok yang ada di sana.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah harga bahan pokok yang ada di Pasar Danga tergolong bagus dibandingkan dengan harga di Pulau Jawa.

Salah satunya adalah harga cabai di harga Rp50.000 per kg hingga bawang merah pada Rp15.000 per kg. Kedatangan Jokowi pun disambut antusias oleh warga.

Mereka berembut untuk foto bersama. Jokowi juga turut membagikan sejumlah bantuan dan sembako kepada masyarakat.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News