Erupsi Gunung Marapi, BPBD: 75 Pendaki Terdampak, 18 Masih dalam Pencarian

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 19:31 WIB
BPBD Kabupaten Agam melaporkan 75 pendaki terdampak akibat erupsi Gunung Marapi. Dari 75 pendaki terdampak, 40 di antaranya sudah berhasil turun.
 
Sebanyak 12 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan intensif. Tim DVI juga telah berhasil mengidentifikasi korban meninggal dunia sebanyak 5 orang
 
Sementara 18 orang lainnya masih dalam pencarian dan pertolongan. Setidaknya 300 orang Tim SAR gabungan yang diterjunkan dalam proses evakuasi.
 
Sumber Dok: Tim Gabungan Penanganan Darurat Erupsi Gunung Marapi

