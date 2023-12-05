BPBD Kabupaten Agam melaporkan 75 pendaki terdampak akibat erupsi Gunung Marapi. Dari 75 pendaki terdampak, 40 di antaranya sudah berhasil turun.

Sebanyak 12 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan intensif. Tim DVI juga telah berhasil mengidentifikasi korban meninggal dunia sebanyak 5 orang

Sementara 18 orang lainnya masih dalam pencarian dan pertolongan. Setidaknya 300 orang Tim SAR gabungan yang diterjunkan dalam proses evakuasi.

Sumber Dok: Tim Gabungan Penanganan Darurat Erupsi Gunung Marapi

