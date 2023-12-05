Hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Marapi mengguyur sejumlah kawasan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Hujan abu ini mempengaruhi aktivitas warga. Abu tebal tampak menempel di kendaraan, bangunan, dan jalan raya.

Cuaca di kawasan tersebut agak gelap karena cahaya matahari tertutup oleh semburan abu vulkanik. Diketahui, hujan abu mengguyur kawasan Koto Baru, Paninjauan, Batu Palano, Sungai Puar, Canduang, Lasi dan beberapa daerah lainnya.

(fru)

