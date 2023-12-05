Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD telah membahas masalah pengungsi Rohingya yang semakin banyak berdatangan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di UI Depok, Selasa (5/12/2023).

Wapres mengatakan bahwa selama ini Indonesia tidak mungkin menolak mengingat masalah kemanusiaan, namun jangan sampai juga ada penolakan dari masyarakat. Wapres pun memastikan akan dilakukan antisipasi sehingga tidak menjadi beban.

Lebih lanjut, Wapres memastikan akan membicarakan masalah Ronghingya ini dengan UNHCR yang mempunyai tanggung jawab soal pengungsian di PBB.

Wapres pun mengatakan bahwa masalah Rohingya adalah soal kemanusiaan. Dia pun menceritakan bahwa sama halnya ketika berkunjung ke Yunani yang menghadapi situasi yang sama.

