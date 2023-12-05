...

Soal Pengungsi Rohingya, Wapres Maruf: Akan Dibicarakan dengan UNHCR

Binti Mufarida, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 18:00 WIB
A A A
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD telah membahas masalah pengungsi Rohingya yang semakin banyak berdatangan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di UI Depok, Selasa (5/12/2023).
 
Wapres mengatakan bahwa selama ini Indonesia tidak mungkin menolak mengingat masalah kemanusiaan, namun jangan sampai juga ada penolakan dari masyarakat. Wapres pun memastikan akan dilakukan antisipasi sehingga tidak menjadi beban.
 
Lebih lanjut, Wapres memastikan akan membicarakan masalah Ronghingya ini dengan UNHCR yang mempunyai tanggung jawab soal pengungsian di PBB. 
 
Wapres pun mengatakan bahwa masalah Rohingya adalah soal kemanusiaan. Dia pun menceritakan bahwa sama halnya ketika berkunjung ke Yunani yang menghadapi situasi yang sama.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini