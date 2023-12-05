...

200 Penumpang Kereta Api dari Gambir Dialihkan, Gunakan Bus Imbas Longsor di Cirebon

Miftahudin, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 13:39 WIB
Sekitar 200 penumpang kereta api dari Gambir dialihkan gunakan bus, Senin (5/12). Penumpang diturunkan di Stasiun Cirebon, melanjutkan perjalanan dengan bus.
 
Pengalihan karena longsor menimbun jalur kereta api. Longsor terjadi di Jalur Selatan, Karang Gandul, Karangsari, Purwokerto, Cirebon.
 
Penumpang mengaku kecewa karena perjalanan menjadi lebih lama. PT KAI sampai saat ini terus melakukan upaya pembersihan jalur kereta.
 
Kontributor: Miftahudin
Produser: B. Lilia Nova

