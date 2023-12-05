Tangis histeris pecah di RSAM Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Orang tua Muhammad Teguh Amanda (20) histeris mengetahui anaknya tewas.

Teguh warga Malalak, Agam, Sumbar jadi korban tewas erupsi Gunung Marapi. Korban berstatus mahasiswa PNP teridentifikasi di RSAM Bukittinggi.

Saat ini, Selasa (5/12) jenazah telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Lima jenazah telah diserahkan kepada keluarga masing-masing.

Kontributor: Wahyu Sikumbang

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

