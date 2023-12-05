Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia akan menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terkait pertemuannya dengan eks Mentan SYL.

Firli Bahuri tiba di Gedung Dewas KPK sekitar pukul 09.36 WIB, Selasa (5/12) pagi. Saat tiba di lokasi, Firli tidak banyak bicara dan langsung bergegas masuk ke dalam gedung.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News