Istigasah Bersama Siti Atikoh, Kiai dan Santri Ponpes Cipasung Doakan Ganjar Jadi Presiden 2024

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2023 08:40 WIB
Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo didoakan menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang.
 
Doa itu dipanjatkan oleh kiai dan santri dari Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (5/12). Doa bersama dipimpin langsung oleh Pimpinan Ponpes Cipasung, KH Ubaidillah Ruhiat.
 
Ribuan santri juga turut dalam doa bersama secara khusyuk dengan memanjatkan doa-doa istigasah. Siti Atikoh menyampaikan rasa terima kasihnya atas doa dan dukungan yang diberikan Ponpes Cipasung.
 
Reporter: Devi Ari Rahmadhani
Produser: Akira AW

(rns)

