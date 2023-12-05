Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo didoakan menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang.
Doa itu dipanjatkan oleh kiai dan santri dari Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (5/12). Doa bersama dipimpin langsung oleh Pimpinan Ponpes Cipasung, KH Ubaidillah Ruhiat.
Ribuan santri juga turut dalam doa bersama secara khusyuk dengan memanjatkan doa-doa istigasah. Siti Atikoh menyampaikan rasa terima kasihnya atas doa dan dukungan yang diberikan Ponpes Cipasung.
Reporter: Devi Ari Rahmadhani
Produser: Akira AW
