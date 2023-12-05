Video keluhan pria yang mengaku pimpinan Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Tanbihul Ghofilin, Cilacap, Jawa Tengah ramai beredar di WhatsApp grup.

Ia mengeluh telah dititipi 40 pasien ODGJ dari Bandung sejak 9 bulan lalu. Video tersebut dibuat 2 Desember 2023. Namun, hingga saat ini, tidak ada bantuan dana dari Dinsos Bandung.

Pimpinan panti itu lantas meminta perhatian dari Dinsos Bandung serta Pj Gubernur Jabar. Setelah viral, Pemprov Jabar langsung mengirim bantuan pangan dan sejumlah dana.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Bandung, mengatakan para ODGJ tersebut dikirim ke Cilacap oleh relawan yang bermitra dengan Dinsos tanpa sepengetahuan pihaknya.

Reporter: Tigin Ginulur

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

