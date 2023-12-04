...

Serangan Israel Hancurkan 50 Apartemen di Shijaiyah, 300 Orang Tewas

Selasa 05 Desember 2023 06:30 WIB
Serangan udara Israel menghancurkan satu blok gedung apartemen di Shijaiyah, Gaza. Serangan menghancurkan 50 bangunan tempat tinggal, menurut Kantor PBB.
 
Mengutip laporan Bulan Sabit Merah Palestina, lebih dari 60 orang tewas dan 300 orang terkubur di bawah reruntuhan. Jubir Bulan Sabit Merah mengatakan lebih dari 300 orang terbunuh di sana.
 
Militer Israel mengaku membunuh seorang komandan batalion Hamas di daerah tersebut. Namun, Israel tidak memberikan rincian mengenai operasi tersebut.
 
Sumber: APTN

(fru)

