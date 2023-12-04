...

Gunung Merapi Muntahkan Awan Panas, Pos Babadan Diguyur Hujan Abu

Heru Trijoko, Jurnalis · Senin 04 Desember 2023 23:16 WIB
Gunung Merapi kembali mengalami erupsi disertai muntahan awan panas sebanyak dua kali dengan tinggi kolom 500 meter dan jarak luncur hingga 3000 meter, Senin(4/12). Hujan abu tipis juga terjadi di seputar pos pengamatan Gunung Merapi Babadan, Magelang, Jawa Tengah.
 
Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik namun status Gunung Merapi masih di level 3 siaga. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak Merapi.
 
