Gunung Merapi kembali mengalami erupsi disertai muntahan awan panas sebanyak dua kali dengan tinggi kolom 500 meter dan jarak luncur hingga 3000 meter, Senin(4/12). Hujan abu tipis juga terjadi di seputar pos pengamatan Gunung Merapi Babadan, Magelang, Jawa Tengah.

Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik namun status Gunung Merapi masih di level 3 siaga. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak Merapi.

