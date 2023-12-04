Puspenerbal Juanda memberangkatkan 10 personelnya bersama 1 unit helikopter anti kapal selam ke Lebanon, Senin (4/12). Mereka akan bergabung dengan satgas maritime task force TNI Konga XXVIII-O Unifil Lebanon.

Personel yang ditugaskan merupakan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon dibawah bendera PBB. Pasukan yang dikirim akan ditugaskan di Laut Meditarenia guna menjaga perdamaian di kawasan tersebut.

Kontributor: Yoyok Agusta

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News