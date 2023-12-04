Cawapres Partai Perindo Mahfud MD melakukan ziarah ke makam Syech Muhammad Muhajirin pendiri pesantren Ma'had Anida Al-Islamy. Pada kesempatan itu Mahfud ditemani oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).

Ziarah dilakukan sebelum menghadiri dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi. Prosesi ziarah berjalan secara khusyuk.

Kehadiran Mahfud MD di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy langsung disambut dengan iringan musik rebana oleh para santri.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

