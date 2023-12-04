...

Didampingi HT, Mahfud MD Ziarah ke Makam Syekh Muhammad Muhajirin sebelum Lakukan Dialog Kebangsaan

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Senin 04 Desember 2023 22:14 WIB
A A A
Cawapres Partai Perindo Mahfud MD melakukan ziarah ke makam Syech Muhammad Muhajirin pendiri pesantren Ma'had Anida Al-Islamy. Pada kesempatan itu Mahfud ditemani oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).
 
Ziarah dilakukan sebelum menghadiri dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi. Prosesi ziarah berjalan secara khusyuk.
 
Kehadiran Mahfud MD di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy langsung disambut dengan iringan musik rebana oleh para santri. 
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini