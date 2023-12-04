Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) diperiksa KPK selama hampir 6 jam sebagai saksi dari tersangka lain dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan Eddy Hiariej terkait proses pemeriksaan. Ia lebih memilih bungkam dan pergi dari awak media yang sedianya sudah menunggu.

Sebelumnya Eddy Hiariej diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Eddy Hiariej sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Selain Eddy, ada tiga tersangka lagi yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Reporter : Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

