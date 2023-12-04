...

Polisi Ringkus Kurir Narkoba Asal Warakas Tanjung Priok, Amankan 500 Gram Sabu

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 04 Desember 2023 20:00 WIB
Polisi menangkap seorang kurir sekaligus pengedar narkoba jenis sabu bernama Umar Abdul Malik (AM) di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari penangkapan ini, Polisi mengamankan 500 Gram sabu. 
 
Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus dari penangkapan pengguna narkoba. AM mengaku diupah Rp5 juta setiap berhasil melakukan pekerjaannya oleh M yang saat ini masih dalam pengejaran polisi.
 
Atas perbuatannya, AM diancam hukuman paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun. 
 
Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

