Siti Atikoh mengunjungi Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2023). Kedatangan Siti Atikoh kali untuk bertemu dengan para pelaku UMKM di Gedung HBS Cimareme.

Ketika memasuki ruangan gedung, Siti Atikoh Ganjar langsung disambut dengan lagu Halo-Halo Bandung oleh seluruh warga Bandung yang datang dalam gedung tersebut.

Suara kompak para warga menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung membuat ruangan bergema. Siti Atikoh mengaku sangat terpukau dengan UMKM yang ada di Bandung.

Reporter : Devi Ari Rahmadhani

Produser: Reza Ramadhan

