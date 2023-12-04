...

Siti Atikoh Ganjar Datang ke Bandung, Disambut dengan Lagu Halo-Halo Bandung

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Senin 04 Desember 2023 19:00 WIB
A A A
Siti Atikoh mengunjungi Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2023). Kedatangan Siti Atikoh kali untuk bertemu dengan para pelaku UMKM di Gedung HBS Cimareme. 
 
Ketika memasuki ruangan gedung, Siti Atikoh Ganjar langsung disambut dengan lagu Halo-Halo Bandung oleh seluruh warga Bandung  yang datang dalam gedung tersebut. 
 
Suara kompak para warga menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung membuat ruangan bergema. Siti Atikoh mengaku sangat terpukau dengan UMKM yang ada di Bandung. 
 
Reporter : Devi Ari Rahmadhani
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini