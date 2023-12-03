...

Intip Persiapan Tim Para Atletik Indonesia Jelang IWAS 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 08:15 WIB
Nakhon Ratchasima - Tim para atletik Indonesia menjalani latihan perdana di Nakhon Ratchasima, Thailand, jelang tampil pada ajang International Wheelchair and Amputee Sports (IWAS) World Ability Games 2023.
 
Pasukan Merah Putih memulai latihan dengan pemanasan berlari mengitari lapangan dan kemudian berlatih memakai alat peraga.
 
Tim Para Atletik Indonesia yang berkekuatan 6 atlet tak kesulitan beradaptasi dan siap memberikan prestasi terbaik.
 
Reporter: Cikal Bintang Raissatria
Produser: Andika Gesta
Video Editor: Fani G.

