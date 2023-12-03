Nakhon Ratchasima - Tim para atletik Indonesia menjalani latihan perdana di Nakhon Ratchasima, Thailand, jelang tampil pada ajang International Wheelchair and Amputee Sports (IWAS) World Ability Games 2023.

Pasukan Merah Putih memulai latihan dengan pemanasan berlari mengitari lapangan dan kemudian berlatih memakai alat peraga.

Tim Para Atletik Indonesia yang berkekuatan 6 atlet tak kesulitan beradaptasi dan siap memberikan prestasi terbaik.

--------------------

Reporter: Cikal Bintang Raissatria

Produser: Andika Gesta

Video Editor: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News