Temui Tim TPN, Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan ke Ganjar-Mahfud

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 22:20 WIB
Pengasuh Ponpes Roudotul Ulum Cidahu, Pandeglang, KH Ahmad Muhtadi bin Dimyathi Al-Bantani atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi menemui TPN Ganjar Pranowo di Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023). Kedatangan Abuya Muhtadi disambut langsung oleh Wakil Ketua TPN Ganjar Andika Perkasa dan Dewan Penasehat Yenny Wahid.
 
Dalam pertemuannya Abuya Muhtadi menegaskan dukungannya ke pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yenny mengungkapkan bahwa Abuya Muhtadi juga bersedia untuk mengambil peran di TPN Ganjar-Mahfud sebagai Dewan Penasehat.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

