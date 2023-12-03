...

Ekplorasi Kuburan Londa Toraja, Alam Ganjar Kagum dengan Keindahan Situs dan Budaya

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 20:20 WIB
Muhammad Zinedine Alam Ganjar melakukan eksplorasi wisata ke Kuburan Londa Toraja di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Minggu (3/12/2023). Dia pun mengitari Londa Toraja bersama seorang Putra Kepala Suku bernama Noy.
 
Alam juga sempat masuk ke dalam gua menyaksikan sejumlah peti mati yang disimpan hingga puluhan tahun. Dahulu, sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di Tana Toraja, penduduk setempat sudah menganut kepercayaan lokal yang disebut Aluk Todolo. 
 
Kepercayaan Alukta inilah yang melandasi ritual adat dan tradisi masyarakat Toraja. Alam pun merasa terkesima dengan bangunan goa tersebut dan kagum dengan kondisi adat istiadat warga setempat yang masih terjaga.
 
