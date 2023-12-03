Warga Kota Hamad berusaha mencari perlindungan setelah serangan dahsyat menghantam gedung bertingkat di perumahan yang didanai Qatar di Khan Younis. Kepulan asap besar menyelimuti kompleks tersebut setelah serangan pada hari Sabtu. Belum ada laporan mengenai korban jiwa.

Warga mengaku diminta Israel untuk evakuasi beberapa bangunan, merujuk pada sistem peta Israel yang telah membagi Jalur Gaza menjadi ratusan bidang bernomor. Serangan Kota Hamad terjadi ketika Israel menarik negosiatornya dari pembicaraan di Qatar.

Israel gempur sasaran di selatan Jalur Gaza yang padat Sabtu (2/12) dan memerintahkan warga di lokasi yang akan diserang untuk mengungsi, setelah gencatan senjata gagal. Setidaknya 200 warga Palestina terbunuh sejak pertempuran kembali terjadi Jumat (1/12).

(mhd)

