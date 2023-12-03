Tim Pemenangan Muda (TPM) paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD meluncurkan website untuk menampung aspirasi kaum milenial dan Gen Z. Launching website itu berlangsung di Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2023) sore.

Website baru TPM itu dapat diakses pada situs www.tpmganjarmahfud.id. Website itu juga akan menjadi tempat berkumpulnya relawan muda melalui kegiatan yang terintegrasi dengan baik.

Di situs itu, terdapat jadwal acara TPM yang bisa diikuti oleh anak muda dan relawan muda.

Reporter : Rifqi H

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News