Debat Khusus Cawapres Ditiadakan, Puan Maharani Minta KPU dan Timses Berembuk Kembali

Tata Rahmanta, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 17:40 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta kepada KPU untuk berembuk kembali dengan tiga paslon Capres-Cawapres untuk samakan persepsi terkait skema debat pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan di Boyolali, Minggu (3/12/2023).
 
Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat melihat mana yang terbaik sekaligus melihat visi misi dari Capres dan Cawapres yang ada. Meski demikian, Puan tidak mengharuskan adanya debat khusus Cawapres dan tetap ikuti aturan yang sudah disepakati  KPU.
 
Reporter : Tata Rahmanta
Produser: Reza Ramadhan

