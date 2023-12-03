Ratusan warga Kendari, Sulawesi Tenggara antusias menyambut kedatangan Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo pada, Minggu (3/12/2023) sore. Warga yang datang langsung berebut meminta untuk foto bersama.

Ganjar pun menyempatkan diri melakukan dialog dengan warga hingga tokoh adat di salah satu hotel di Kendari. Dalam dialog tersebut Ganjar berupaya untuk mencari solusi membantu petani. Yakni, dengan membangun pabrik pupuk serta meningkatkan kesejahteraan para petani.

Ganjar juga berjanji akan membantu para pelaku UMKM di wilayah Sulawesi Tenggara. Yakni, dengan modal usaha yang mudah dengan bunga yang rendah.

Reporter: Febriyono Tamenk

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

