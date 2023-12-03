Siti Atikoh selaku Ketua Kwarda Jateng turut menghadiri Munas Pramuka XI, Sabtu (2/12). Lokasi di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh

Melalui acara ini, perwakilan anggota pramuka dari berbagai daerah berkumpul menjadi satu. Tujuannya untuk menjabarkan pertanggungjawabannya selama bekerja 5 tahun

Selain itu, melalui acara ini nantinya juga akan ditentukan Ketua Kwartir Nasional yang baru

Siti Atikoh berharap ke depannya gerakan pramuka akan semakin bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Reporter: Devi Ari Rahmadhani

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News