Hadiri Munas Pramuka XI, Siti Atikoh Berharap Pramuka Tetap Kompak dan Bermanfaat untuk Masyarakat

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Minggu 03 Desember 2023 07:30 WIB
Siti Atikoh selaku Ketua Kwarda Jateng turut menghadiri Munas Pramuka XI, Sabtu (2/12). Lokasi di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh
 
Melalui acara ini, perwakilan anggota pramuka dari berbagai daerah berkumpul menjadi satu. Tujuannya untuk menjabarkan pertanggungjawabannya selama bekerja 5 tahun 
 
Selain itu, melalui acara ini nantinya juga akan ditentukan Ketua Kwartir Nasional yang baru
 
Siti Atikoh berharap ke depannya gerakan pramuka akan semakin bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.
 
Reporter: Devi Ari Rahmadhani 
Produser: Akira AW

(fru)

