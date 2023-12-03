Siti Atikoh selaku Ketua Kwarda Jateng turut menghadiri Munas Pramuka XI, Sabtu (2/12). Lokasi di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh
Melalui acara ini, perwakilan anggota pramuka dari berbagai daerah berkumpul menjadi satu. Tujuannya untuk menjabarkan pertanggungjawabannya selama bekerja 5 tahun
Selain itu, melalui acara ini nantinya juga akan ditentukan Ketua Kwartir Nasional yang baru
Siti Atikoh berharap ke depannya gerakan pramuka akan semakin bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Reporter: Devi Ari Rahmadhani
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow