Andre Onana menjadi sorotan usai Manchester United bermain imbang 3-3 di markas Galatasaray di Liga Champions. Kiper asal Kamerun itu membuat dua kesalahan yang berujung gol yang diciptakan Hakim Ziyech.

Namun, pelatih MU, Erik ten Hag membela salah satu anak asuhnya tersebut. Ia menilai, Onana merupakan kiper terbaik kedua di Liga Inggris berdasarkan statistik.

Musim ini, ia telah mencatat lima cleansheet, terbanyak di antara kiper lain. Hal tersebut yang membuat ten Hag terus memberikan kepercayaan kepada Onana sebagai tembok terakhir pertahahan Man United.

------------

Produser : Febry Rachadi

Video Editor: Fani G.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News