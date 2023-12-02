...

Andre Onana Blunder Terus, Erik ten Hag Beri Pembelaan : Dia Kiper Terbaik Kedua Liga Inggris

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 15:15 WIB
Andre Onana menjadi sorotan usai Manchester United bermain imbang 3-3 di markas Galatasaray di Liga Champions. Kiper asal Kamerun itu membuat dua kesalahan yang berujung gol yang diciptakan Hakim Ziyech.
 
Namun, pelatih MU, Erik ten Hag membela salah satu anak asuhnya tersebut. Ia menilai, Onana merupakan kiper terbaik kedua di Liga Inggris berdasarkan statistik.
 
Musim ini, ia telah mencatat lima cleansheet, terbanyak di antara kiper lain. Hal tersebut yang membuat ten Hag terus memberikan kepercayaan kepada Onana  sebagai tembok terakhir pertahahan Man United.
 
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.

(sfn)

