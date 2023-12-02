...

James Arthur Bawakan Lagu Rewrite the Stars, Penonton Spontan Nyanyi Bareng

Annastasya Rizqa, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 15:00 WIB
Konser James Arthur di Jakarta (1/12/2023) sukses mengobati kerinduan penggemar Indonesia. Kehadiran penyanyi asal Inggris tersebut disambut meriah sejak lagu ‘Nobody’ dibawakan.
 
Selain itu, James juga membawakan 19 lagu andalan lainnya. Tak terkecuali lagu ‘Rewrite the Stars’ yang sukses membuat penonton ikut bernyanyi. Suasana makin syahdu saat penonton kompak melambaikan flash ke arah panggung. 
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Annastasya Rizqa

(fru)

