Alam Ganjar Bagikan Pengalamannya Membangun Manajemen Esports di Makassar

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Sabtu 02 Desember 2023 21:47 WIB
CEO/Founder Pigmy Esports sekaligus Ketua Harian IESPA dan ESI Jawa Tengah, Muhammad Zinedine Alam Ganjar disambut puluhan peserta kompetisi esport di Rumah Lamdoek, Makassar, Sabtu (2/11/2023). Alam diberikan Topi Patonro, sebagai sebuah simbol penyambutan menggunakan identitas masyarakat Makassar.
 
Alam pun sempat bercerita mengenai pengalamannya membangun manajemen Esports. Seusai berbincang bersama Alam pun mengikuti rangkaian uji coba bersama peserta dalam kegiatan tersebut.
 
Reporter: Widya Michella Nur Syahida
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

