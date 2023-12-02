CEO/Founder Pigmy Esports sekaligus Ketua Harian IESPA dan ESI Jawa Tengah, Muhammad Zinedine Alam Ganjar disambut puluhan peserta kompetisi esport di Rumah Lamdoek, Makassar, Sabtu (2/11/2023). Alam diberikan Topi Patonro, sebagai sebuah simbol penyambutan menggunakan identitas masyarakat Makassar.

Alam pun sempat bercerita mengenai pengalamannya membangun manajemen Esports. Seusai berbincang bersama Alam pun mengikuti rangkaian uji coba bersama peserta dalam kegiatan tersebut.

