Pasca Gencatan Senjata, Perang Israel-Hamas Kembali Berlanjut

Sabtu 02 Desember 2023 20:49 WIB
Masyarakat di Jalur Gaza bereaksi atas dimulainya perang Israel-Hamas Jumat (1/12), ketika gencatan senjata sementara berakhir. Jet tempur Israel hantam Gaza beberapa menit setelah gencatan berakhir.
 
Perang Israel dan Hamas kembali berlanjut dengan kekuatan penuh. Salah satu serangan terjadi di sebuah lingkungan di Rafah.
 
Sekitar 2 juta orang berdesakan di selatan, lokasi Israel desak warganya mengungsi. Sejak itu, Israel berjanji untuk memperluas serangan daratnya.
 
Karena tidak bisa pergi ke Gaza utara atau negara tetangga Mesir. Satu-satunya jalan keluar bagi warga adalah berpindah-pindah di wilayah seluas 220 km2.
 
Sumber : APTN/Reuters

(fru)

