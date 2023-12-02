Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Presiden Soekarno dalam kunjungannya ke Ende, Sabtu (2/12/2023). Rumah ini didiami Bung Karno saat menjadi tahanan politik tahun 1934-1938.

Ganjar melihat berbagai peninggalan di sana. Sudut demi sudut rumah itu ia amati sambil membayangkan betapa berat perjuangan Bapak Bangsa itu dalam mewujudkan kemerdekaan.

Dari rumah pengasingan ini, Ganjar merasakan bagaimana Pancasila terlahir melalui perjuangan pendiri bangsa yang tidak mudah. Dasar negara itu terwujud penuh dengan semangat dan nasionalisme tinggi.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News