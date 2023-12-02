Muhammad Zinedine Alam Ganjar berkeliling mengunjungi salah satu objek wisata di Makassar. Ia mengunjungi Rotterdam Fort dan Museum La Galigo, Sabtu (2/12/2023).

Alam didampingi oleh pemandu wisata melihat koleksi yang dipamerkan. Antara lain keramik, piring, emas, dester tradisional Sulawesi Selatan dan beberapa mata uang.

Pada Museum ini juga terdapat koleksi benda yang dibuat dan digunakan oleh 4 suku asli Sulawesi Selatan yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.

Alam juga sempat melakukan dialog dan berinteraksi dengan komunitas anak muda yang memiliki minat mengenai sejarah.



